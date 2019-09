O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

João Sena Cardoso, de Nisa, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

Eu delineava e executava um plano de construção de centrais de dessalinização de água do mar para injeção na rede de abastecimento de água atual, para que numa distância de 40 km do mar toda a população fosse servida por estas centrais num prazo de 10 anos (como Espanha está a começar a fazer e Israel já faz há muito tempo, neste último caso até para agricultura, que é o setor onde se consome mais água em todo o mundo e em Portugal igualmente). Isto permitiria maior disponibilidade de recursos hídricos para todo o país e de uma fonte inesgotável (Oceano Atlântico) e ficaríamos com o problema da água resolvido para sempre (expandindo a rede até todo o país ao longos dos anos, no entanto nestes 40 km da costa fica 70% da população), pelo menos para consumo humano.

