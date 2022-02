"O presidente Putin escolheu (iniciar) uma guerra premeditada que causará perdas e sofrimento humanos catastróficos", disse Joe Biden em comunicado. A Rússia "é responsável pela morte e destruição que este ataque causará".

Biden apresentará ainda nesta quinta-feira as "consequências" para a Rússia do que considera um "ataque injustificado", anunciou em comunicado, no qual também especificou que se reunirá no mesmo dia com os seus colegas do G7.