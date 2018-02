Joe Santos disse à agência Lusa que veio para Portugal em 2006 com o sonho "de criar uma empresa de comunicação, à beira-mar, num lugar quentinho", e a primeira oportunidade que surgiu foi em Cascais mas, quis o destino, que ao conhecer Susana Silva, mãe de duas meninas, uma delas autista, a sua vida acabasse por transferir-se para o Porto, onde fundaram a Associação Vencer o Autismo (AVA).

Confessando nunca antes ter tido contacto com o autismo, bem como "ficar um bocado assustado e sem saber o que fazer" quando se deparava com o autismo, Joe Santos mudou assim que conheceu a Cauí, a base de um projeto que "já chegou a milhares de pessoas" em Portugal, Brasil e na Europa, lê-se no site da associação.

Do hábito de gerir empresas, ter uma atividade internacional e fazer apresentações, o responsável admitiu ter retirado "a ajuda a vencer o autismo", algo que, testemunhou, "está a ter um grande impacto em muitas famílias".

Elegendo a comunicação em detrimento das tradicionais terapias feitas nas instituições, explicou que, quando "fala com milhares de pessoas, como é o caso, e elas levam algo mais de conhecimento para casa, estas tornam-se no motor de mudança em outras tantas crianças".

"No final, conseguimos muito mais mudança, ajudamos muito mais a comunicar do que num trabalho dirigido a três dúzias de crianças", sintetizou.

Sobre uma "perturbação que vai desde o severo ao de alto funcionamento, e que não é uma doença", Susana Silva explicou que o autismo "tem a ver com a dificuldade que jovens, crianças e adultos têm na interação e relação social" e que passa pela "dificuldade no contacto visual, aos muitos movimentos estereotipados e à dificuldade na comunicação verbal".

Sem "causa determinada nem indicador genético que o justifique, é por observação", vincou a fundadora da AVA, que o diagnóstico pessoal surge, "com os primeiros sinais a surgirem a partir dos 18 meses", mas com o diagnóstico médico "a não ocorrer antes dos quatro ou cinco anos".

Nos primeiros anos "suportada pelo investimento do casal", até verem o projeto Autismo Rocks! cofinanciado pelo Portugal 2020, a AVA mantém dois outros projetos na gaveta por falta de fundos: o Autismo Inclusão e o Autismo Integração.