O grupo informou em comunicado que assinou um acordo com a Autoridade para a Investigação Avançada e Desenvolvimento no domínio bioético, que depende do governo americano, para investir mil milhões de dólares com este objetivo.

A J&J começou a trabalhar em janeiro sobre a vacina experimental Ad26 SARS-CoV-2, onde utilizou a mesma tecnologia usada para desenvolver a vacina-candidata contra o vírus do ébola.

Esta tecnologia utiliza uma versão desativada do vírus para tentar provocar uma resposta imunológica em humanos.

"Testamos várias vacinas candidatas a aprovação em animais para selecionar a melhor. Levou 12 semanas" para fazer o teste, disse à AFP o cientista-chefe da J&J, Paul Stoffels.