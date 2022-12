"A Fundação JMJ Lisboa 2023, em conjunto com os Comités Organizadores Diocesanos (COD), fez uma doação de 30 mil euros para apoiar o povo ucraniano neste contexto de guerra que o país enfrenta, como resposta ao apelo do Papa Francisco deixado em recente Audiência Geral", informou hoje a organização.

A 14 de dezembro, o pontífice pediu uma "diminuição dos gastos" no Natal, com o objetivo de economizar e enviar doações aos ucranianos "que estão a sofrer tanto" desde o início da invasão russa em fevereiro.

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, refere que o objetivo desta doação é "materializar o eco que a emoção do Papa Francisco nos provocou na Praça de Espanha, no dia da Imaculada Conceição, ao rezar pela paz na Ucrânia, pelo grande povo ucraniano que vive a guerra, que vive o Inverno, que vive o frio".

"Tudo isto, comparado com as nossas pequenas dificuldades e problemas, só pode ter uma consequência, que é materializarmos o pouquinho que podemos para ir ao socorro imediato desses irmãos e irmãs que tanto precisam", frisou ainda.

Para o bispo auxiliar de Lisboa, "não nos podemos fazer tão presentes de forma tão imediata e eficaz como com a partilha deste pouquinho que conseguimos coordenar, entre o COL e os Comités Diocesanos, para nos fazermos presentes, para verdadeiramente poder acontecer Natal imediatamente junto dos irmãos da Ucrânia".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).