O Papa Francisco deixou o Vaticano na tarde desta quinta-feira para prestar homenagem a Nossa Senhora, aos pés do monumento situado na Praça Espanha, no centro de Roma, conta o Vatican News.

No local, o pontífice referiu, durante a sua oração, que Maria é "no meio de tantas nuvens escuras (...) um sinal de esperança e de consolação". Assim, o Papa citou a guerra na Ucrânia e deixou uma súplica à Virgem Imaculada.

"Virgem Imaculada, hoje gostaria de te trazer o agradecimento do povo ucraniano pela paz que há muito tempo pedimos ao Senhor. Ao invés, ainda te devo apresentar a súplica das crianças, dos idosos, dos pais e das mães, dos jovens daquela terra martirizada", começou por dizer, comovendo-se ao referir a situação no país em guerra.

"Mas, na realidade, todos nós sabemos que estás com eles e com todos os que sofrem, assim como estiveste ao lado da cruz do teu Filho", completou.

No final, o Papa Francisco frisou que, olhando para Nossa Senhora, "podemos continuar a acreditar e esperar

que o amor vença o ódio, que a verdade vença a falsidade, que o perdão vença a ofensa e que a paz prevaleça sobre a guerra".