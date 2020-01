Nuno Artur Silva falava na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Os jornais e rádios regionais, para nós, são essenciais", começou por dizer o governante, em resposta a questões dos deputados sobre os apoios do Estado aos media.

"Esse tecido de rádios e jornais por todo o território é essencial para manter viva a comunicação social", prosseguiu o secretário de estado, apontando que "se mantém" o apoio ao setor regional.

O responsável sublinhou que a execução dos apoios nesta área em 2019 foi de "98,8%", ou seja, "todas as verbas disponíveis foram executadas".

Nuno Artur Silva salientou, durante a audição parlamentar, que o Governo, na generalidade, defende o apoio inequívoco à comunicação social, mas a questão essencial é qual o tipo de apoios de que se está a falar.

Para responder a esta questão, o Governo está a ouvir o setor, a participar nos encontros que discutem o futuro dos media e a comparar o que está a ser feito neste âmbito em outros países, explicou o governante.