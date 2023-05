Intitulado “A obsessão dos irlandeses pelo falso bronzeado é problemática”, o texto, publicado na quinta-feira, rapidamente se tornou um dos mais lidos no sítio do jornal.

o Irish Times retirou-o na sexta-feira e no domingo considerou que a sua publicação “constituía uma rutura de confiança entre o The Irish Times e os seus leitores”.

Ao jornal britânico The Guardian, um internauta declarou que tinha utilizado o instrumento de IA GPT-4 para criar cerca de 80% do artigo.

O autor da fraude também explicou que a foto de perfil utilizada no texto foi criada com a ajuda do gerador de imagens Dalle-E 2.

Afirmou ser um estudante irlandês que tinha feito o artigo para provocar um debate sobre a política identitária e “fazer rir [os seus] amigos”.

Em comunicado, o chefe de redação do jornal, Ruadhan Mac Cormaic, disse que “o incidente evidenciou lacunas nos procedimentos a montante da publicação” dos textos.

“Também evidenciou um dos desafios colocados pela inteligência artificial aos órgãos de comunicação. Como outros, vamos aprender e adaptar-nos”, acrescentou.