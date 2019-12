Durante os dois dias são esperados 50 oradores nacionais e internacionais, que vão abordar, entre outros temas, a inovação, entidade, liderança e desenvolvimento de carreira, o futuro do trabalho, estratégia de negócio digital e ‘digital trust’.

Entre os oradores internacionais a "figura principal" será o norte-americano Malcolm Gladwell, colunista do New York Times e autor de cinco best-sellers, tendo lançado mais recentemente o livro 'Talking to Strangers' (em português, Falar com Desconhecidos).

"A figura principal será Malcolm Gladwell que é considerado, neste momento, um dos melhores oradores do mundo, é autor e 'best-seller' de cinco livros. Foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes pela revista TIME e é um orador extraordinário, informativo, prático e que seguramente os portugueses e não só, vão adorar", revelou.

Além de Malcolm Gladwell, o palco principal contará com Keith Weed, chefe da publicidade da Unilever, Martin Wezowski, responsável pela estratégia de tecnologia e inovação da empresa de software SAP, Jennifer Petriglieri, professora de comportamento organizacional no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD), entre outros.

No segundo dia, o QSP Summit vai receber Arun Sundararajan, professor de ciências da informação, operações e gestão na Universidade de Nova Iorque e autor do best-seller 'The Sharing Economy'.

Nos dois dias, o evento conta ainda com diversos painéis de debate onde se incluem Ana Pinho (Fundação de Serralves), Isabel Furtado (TMG Automotive) Isabel Vaz (Grupo Luz Saúde), Paula Amorim (Galp), António Lobo Xavier (MLGTS), Malcolm Gladwell e Frederico Santos (Sonae MC).

Na última edição, o QSP Summit, reuniu mais de 2.300 quadros de topo e em 2020 conta receber mais de 2.500 quadros de topo.

Em 2020, a QSP Summit, que será composta por sete palcos, conta com uma zona de exposição onde vão estar presentes mais de 120 empresas.

Nos últimos 10 anos, o QSP Summit trouxe a Portugal alguns dos mais destacados pensadores da atualidade como Daniel Pink, Daniel Goleman, Michio Kaku, Kenichi Omae, David Shing, Kevin Keller, David Aaker, Paco Underhill, entre muitos outros.