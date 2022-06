Um jornalista ucraniano aproveitou uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, à Turquia para o confrontar com uma pergunta durante a conferência de imprensa que ocorreu em Ankara sobre a abertura de corredores para a exportação de cereais ucranianos, ao lado do homólogo turco.

Perto do fim da conferência, Muslim Umerov não tinha conseguido a possibilidade de fazer uma pergunta pelo que decidiu levantar-se e interpelar, a alta voz, diretamente Sergei Lavrov: "Eu sou jornalista da televisão publica ucraniana, eu quero, absolutamente, fazer uma pergunta!", disse.

Segundo conta o The Guardian, Lavrov aparentou ficar embaraçado pela pergunta fora do guião.

"Para além dos cereais, que outros bens roubaram da Ucrânia e a quem os venderam?", perguntou o jornalista ucraniano.

Com um sorriso na cara, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo respondeu: “Vocês ucranianos estão sempre preocupados com o que podem roubar e acham que o mundo todo pensa assim".

“Os nossos objetivos são claros, queremos salvar as pessoas da pressão do regime neonazista. Não estamos a obstruir a saída dos cereais. Para que saia dos portos, o senhor Zelenskiy tem de dar a ordem, só isso”, acrescentou.

Mais tarde, à AFP, o jornalista que é correspondente ucraniano em Istanbul explicou que manteve a mão levantada durante toda a conferência, mas percebeu que os organizadores não o deixaram falar.

"Assumi o risco de interromper a conferência porque toda a Ucrânia está à espera pela resposta a esta pergunta", disse.

Esta semana, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, considerou "credível" a informação segundo a qual a Rússia "rouba" as exportações de cereais ucranianos, bloqueadas por causa do conflito, "para vendê-los para seu próprio lucro".

"Há relatos confiáveis de que a Rússia está a roubar as exportações de grãos da Ucrânia para vender para o seu próprio lucro", disse Blinken numa conferência do Departamento de Estado sobre insegurança alimentar decorrente da invasão russa da Ucrânia, acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de "chantagem" para que as sanções internacionais fossem suspensas contra a invasão.