Ana Luísa Rodrigues, da RTP, premiada pela reportagem "Deportados para outro mundo", sobre portugueses deportados para campos de concentração, considerou que o papel do jornalismo "está muito subvertido, cada vez mais ameaçado, por diversas formas, e por isso é preciso dignificá-lo".

Victor Bandarra, da TVI, que ganhou igualmente o prémio Gazeta de Televisão, pela reportagem "Ciganos - uma longa sina", afirmou que atualmente "os jornalistas são obrigados a ser, as mais das vezes, técnicos de comunicação, ou pior, simples recoletores, retransmissores de informação selecionada por outros".

Por outro lado, salientou que "um terço dos jornalistas com carteira profissional ganha pouco mais do que o ordenado mínimo".

Paulo Novais, da Lusa, vencedor do prémio Gazeta de Fotografia, apontou a agência de notícias portuguesa como "um oásis no meio de tanta crise" e agradeceu-lhe por "permitir trabalhar sem estar com aquelas preocupações sazonais de quem é que vai ser despedido este mês ou este semestre - apesar de todos cortes sucessivos que sofre cada vez que há negociação do contrato com o Estado".

"Continua, portanto, a permitir-nos trabalhar com qualidade e é isso que eu quero agradecer", reforçou o jornalista, que ganhou o prémio com uma fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa praia fluvial.

Sofia da Palma Rodrigues, do projeto digital Divergente, disse representar "um órgão de comunicação independente, que, contra a corrente do imediatismo que tem vindo a sugar esta profissão, se assume como a publicação de um jornalismo narrativo, com tempo para pensar, aprofundar e contextualizar".

A premiada com o Gazeta Multimédia, pela reportagem "Terra de todos, terra de alguns", realizada em Moçambique, realçou que esse trabalho foi financiado por organizações internacionais e lamentou que em Portugal não exista nenhuma instituição que possibilite "a realização trabalhos de fundo fora das amarras e limitações várias que se sentem hoje no seio das redações tradicionais".

Liliana Carona, diretora do jornal Notícias de Gouveia, que recebeu o prémio Gazeta de Imprensa Regional, apontou o dedo aos "órgãos considerados nacionais que, nas suas rotinas de trabalho, vão acabando com os correspondentes regionais, vão colocando para último plano as notícias de caráter regional, cada vez mais com uma informação polarizada em torno de Lisboa e do Porto".

Ricardo Esteves Ribeiro, do projeto digital Fumaça, que ganhou o prémio Revelação com a série áudio-documental "Palestina, histórias de um país ocupado", fez um discurso contra o "jornalismo superficial" com um modelo "baseado em cliques", questionando: "Quantos diretores e editores em Portugal dão tempo suficiente para que os jornalistas possam fazer as peças mais tarde distinguidas em Prémios Gazeta?".

O projeto Fumaça pretende ser "totalmente financiado pelas pessoas" e todos os jornalistas têm "contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes e sem falsos estágios", mas pode vir a acabar em maio do próximo ano por falta de dinheiro, revelou.

Virgílio Azevedo, do Expresso, que venceu a Gazeta de Imprensa, com a "Investigação na ilha Terceira - contaminação nos Açores", centrou o seu discurso neste tema, referindo que o seu trabalho levou "a intervenções nomeadamente das autoridades americanas, mas não estão a decorrer de uma forma tão célere como seria necessário".

Marcelo pede propostas às associações de imprensa e soluções rápidas

Na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2018, num hotel em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "seria imperdoável que a democracia, que tanto tempo levou a criar, pudesse sofrer na sua afirmação cívica, social, comunitária, pela incúria no domínio da comunicação social".

"Agora que o ciclo é outro e está a começar é tempo de incentivarmos as associações de imprensa a reapresentarem as suas propostas ao parlamento. Têm-no feito ano após ano. É esta a ocasião, antes da entrada do Orçamento do Estado e antes do início do debate parlamentar, de regressarem à teimosia dos anos anteriores", disse.

O chefe de Estado acrescentou que "é tempo de se procurar soluções que garantam a liberdade e a democracia, fortalecendo a comunicação social, a clássica e a nova, todas", com medidas "de incentivo geral e abstrato, e por isso insuscetíveis de manipulação do poder político, e com aprovação parlamentar, mas que cheguem a tempo".

Segundo o Presidente da República, face à situação económica e financeira dos órgãos comunicação social em Portugal, é também tempo de "refazer debates", que devem ser "debates mais amplos e mais profundos, e que envolvam a comunidade".

"Os portugueses têm de perceber que isto toca, de facto, no essencial da democracia portuguesa", prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa, defendendo que a democracia não pode ser dada por adquirida e tem de ser construída diariamente, caso contrário "criam-se vazios" ocupados por quem é antidemocrático, contra a liberdade e o pluralismo.

O chefe de Estado terminou a sua intervenção manifestando a certeza de que "enquanto durar a coragem do Clube de Jornalistas e a coragem daqueles que se apaixonam pelo jornalismo, que se apaixonam por essa missão cívica, a democracia não morrerá em Portugal".