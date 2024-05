"Eu tenho estado ao lado dela há 30 anos e, por amor de Deus, o mundo inteiro sabe o meu amor incondicional pela Betty. Mais não tenho a dizer e está tudo entregue aos advogados e os tribunais é que vão responder, mais nada. Isto é completamente ridículo. Não tem pés nem cabeça. No dia anterior dei-lhe o jantar, ontem estive lá, ela ficou com uma felicidade sem fim", disse ao telefone, em direto, no programa da SIC.

De recordar que Betty Grafstein está internada há duas semanas com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo. Terá sido a própria a contar os incidentes aos profissionais de saúde, segundo avançou no dia de ontem o Expresso.

Segundo o jornal, a queixa já terá sido entregue no Ministério Público pelo Hospital CUF de Cascais. Contudo, José Castelo Branco diz não ter conhecimento destes detalhes. "A única coisa que eu sei é que está alguém por detrás e é um inimigo de décadas e a quem não dou importância", garantiu.

"Um dia somos bestiais, e no outro dia querem fazer de nós bestas? Não, de mim ninguém vai fazer besta. A minha preocupação agora é a minha Betty ficar boa, ficar cheia de saúde e comemorar com ela os 100 anos", rematou Castelo Branco, que se diz "completamente perplexo" com as acusações que saíram na comunicação social.