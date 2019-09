É minhoto, de Viana do Castelo, mas correu mundo. Primeiro atrás do pai, que era diplomata, mais recentemente no seu cargo de deputado europeu. José Inácio Faria está agora longe dos 7,14% que o Partido da Terra alcançou nas europeias de 2014, com Marinho e Pinto como cabeça-de-lista. Desentenderam-se e os dois ficaram a perder: o MPT não chegou aos 23 mil votos nas legislativas de 2015 e o PDR teve menos de 62 mil. Agora, José Inácio conta ao SAPO24 os bastidores da zanga.

Para a legislatura de 2019-2023 propõe a revisão da Constituição, introduzindo a água e a saúde como direitos fundamentais, e a reforma do sistema eleitoral, com a criação de círculos uninominais. Além disso, quer impor 10% do orçamento do Estado para a área da saúde e, dessa parcela, 6% para apostar na prevenção.

Faz parte do nicho dos partidos com medidas específicas de combate à corrupção, depois de, no ano passado, Portugal ter sido o país com o maior índice de recomendações não implementadas do grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa, e de "constatar que grassam o nepotismo, a corrupção, o compadrio e a promiscuidade entre os setores público e privado".

A corrupção custa a Portugal 18,2 mil milhões de euros por ano, 7,9% do PIB, mais do que o orçamento para a saúde. É com isto que o MPT quer acabar.

Teve pena de ficar fora do Parlamento Europeu?

Não. Convenhamos que quando fui para o Parlamento Europeu também não estava à espera de entrar. Mas já é a segunda vez que isto me acontece, é engraçado: avanço com a ideia de participar, mas para pode dar algum contributo à campanha, sem pensar na minha eleição, mas na de outros. É por isso que não tenho avançado como número um. Nas eleições de 2014 o Dr. Marinho e Pinto foi cabeça de cartaz, cabeça-de-lista. Na altura, eu achava que tínhamos potencial para eleger um deputado, não mais do que isso. Mas fizemos muito trabalho ao longo de quatro meses intensivos, e o Partido da Terra elegeu o segundo.

O Dr. Marinho e Pinto é... Ninguém o segura, é um franco-atirador, decide tudo à maneira dele, como ele quer

Mas as coisas parecem não ter corrido bem, pouco tempo depois zangaram-se. Porquê?

Entrei para o Parlamento Europeu e era eu o representante do Partido da Terra, o Dr. Marinho e Pinto era um independente. Entretanto filiou-se, mas mais tarde, e esteve sensivelmente um mês filiado. E o Dr. Marinho e Pinto é... Ninguém o segura, é um franco-atirador, decide tudo à maneira dele, como ele quer. Senti um pouco que o meu partido, o partido que sempre representei e que continuo a representar, foi prejudicado nalgumas exposições que ele fez, porque fui encostado às cordas, literalmente, por alguns colegas de outros países do grupo liberal [ALDE - Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa]. Perguntavam-me: “Então vocês decidem isto assim e assado e mais isto?”. E eu sem saber de nada, fiquei atrapalhadíssimo: “Decidimos o quê?!”. Quer dizer, o Dr. Marinho e Pinto ia para as reuniões de coordenação do meu partido, do qual ele ainda nem sequer era militante, decidir. Dei-lhe o lugar no Parlamento Europeu e dei-lhe o lugar de representante, de coordenador nacional, que devia ser meu.

Bom, mas ele foi eleito pelo Partido da Terra, era o cabeça-de-lista, sobre isso não há dúvidas. O MPT teve 234.603 votos, 7,14%.

Mas se não fosse através do Partido da Terra, ele não era eleito, não tinha hipótese nenhuma. Aliás, viu-se, nas legislativas [2015] teve 60 mil votos [61.632]. Mas não vou dizer que não deu um contributo, claro que sim, digo sempre isso - ainda há pouco o disse na entrevista que dei à RTP.

Bom, mas nas mesmas legislativas o MPT teve 22.596 votos... Marinho e Pinto é um anarca?

Não é um anarca, pensa pela cabeça dele. Só que não pesa as consequências daquilo que diz e dos atos que pratica. Não pensa. Agora dá-me a impressão de que já vai percebendo que não são tudo favas contadas e que as pessoas não são parvas. Mas agora, se calhar, vai tarde: teve 14 mil nestas últimas eleições para o Parlamento Europeu - connosco teve 234 mil votos e nas legislativas, no ano seguinte, passou para 60 mil.

Vá-se lá saber quem deu votos a quem, por essa lógica. Ambos baixaram desde então, o PDR de Marinho e Pinto e o seu MPT.

Convenhamos, se Marinho e Pinto tivesse sido um bocadinho mais ponderado - e já utilizo os termos com o maior cuidado possível - neste momento estaríamos na Assembleia da República e tínhamos voltado a estar no Parlamento Europeu.

Chama-se a isso um enorme desperdício de capital político?

Repare que o Dr. Marinho e Pinto saiu da Ordem dos Advogados e foi bater-nos à porta - foi ele que nos bateu à porta - e nós aceitámo-lo. Porque não é parvo, andou a ver o panorama político português e os partidos políticos: sabia que não podia ir aos grandes, porque era triturado, e os pequenos e complicados não lhe interessavam. E chegou ao Partido da Terra, um partido ecologista, humanista, consolidado, sem grandes problemas, sem problemas financeiros, e viu que era ali. E organizamos uma excelente campanha eleitoral, com pouquíssimos meios, mas fomos os primeiros a anunciar o cabeça-de-lista, a 25 de janeiro. Eu fazia de motorista, fazia tudo e mais alguma coisa, dormia três ou quatro horas. Foram quatro meses assim.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

Há pouco disse que o MPT é um partido ecologista e humanista. Esteve no ALDE, primeiro, e no PEE, depois. Não deviam ter ficado no grupo dos Verdes?

Estive dois anos e qualquer coisa nos liberais [ALDE] e depois desentendi-me, especialmente quando foi a questão da suspensão dos fundos estruturais. Aí eu disse “não”, porque foi o único grupo que manteve até ao fim a suspensão dos fundos estruturais a Portugal e eu pensei “não posso ficar aqui”. Marinho e Pinto ficou, eu saí. Para Os Verdes não podia ir, porque tivemos um desaire logo no início, criaram-nos um problema por causa de Marinho e Pinto.

Que problema?

Houve até uma estalada, mas foi auto-infligida, atenção. Mas ainda bem que não ficámos, porque Os Verdes são muito à esquerda, em algumas questões mais à esquerda do que o GUE/NGL [Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde], que é onde está a Marisa [Matias] e os comunistas.

Quem nos sabotou a entrada n’Os Verdes foi Rui Tavares [Livre]. O Rui Tavares é muito perigoso

Isso assusta-o?

É um pouco assustador, sim. Por isso é que o PAN se meteu lá. Mas chegámos a ir a uma reunião. O Dr. Marinho e Pinto agora já fala mais, mas na altura falava pouco inglês. A reunião foi surreal. Entrámos e estava uma comitiva de cinco, entre eles Bas Eickhout [holandês], Ska Keller [alemã] e Rebecca Harms [alemã], que era a presidente do grupo na altura. Mal entrámos, começaram logo: “Então, vocês são homofóbicos, são racistas, são não sei o quê”, um ataque cerrado, parecia a Inquisição, porque Marinho e Pinto, enquanto bastonário, tinha ido visitar Mário Machado [extremista] à cadeia. A determinada altura começam a falar em direitos das mulheres e, para nossa surpresa, Marinho e Pinto diz: “No, no. Portugal, man kill no. But - e dá uma estalada na sua própria cara - okay”, que é como quem diz "não matamos as mulheres, mas damos umas chapadas". Mas nem foi por isso que não entrámos, não entrámos porque eu não quis, disse logo que aquela reunião tinha chegado ao fim e viemo-nos embora. Parecia a Inquisição. Mas digo-lhe, quem nos sabotou a entrada n’Os Verdes foi Rui Tavares [Livre]. O Rui Tavares é muito perigoso. Nas duas semanas seguintes tive telefonemas constantes da Rebecca Harms, “José, I’m so sorry", mas decidimos ir para os liberais.

Até se separarem: foi para o PPE e Marinho e Pinto manteve-se no ALDE.

Levei muita pancada no PPE: “És comunista”, “és socialista”, disseram-me muita coisa. Sou ambientalista. Num dossier sobre energia tive de votar na galeria, lá em cima, porque eram todos contra no grupo, menos eu. Tive de votar quase às escondidas, e perderam por um voto. Por minha causa. Eu nunca escondi, mas tive colegas meus que escondiam o voto. Mas em relação ao Dr. Marinho e Pinto, logo que tomámos posse e fomos para Bruxelas, na primeira reunião do grupo ele veio ter comigo: “O Dr. está aqui à frente, eu estou lá atrás..." Perguntei se havia alguma possibilidade de ele vir a ser representante do partido, apesar de ser independente, e disseram-me que se assim o entendêssemos, estava tudo bem. Perguntei-lhe, ele disse que sim, ficou. Só que depois abusou, tomava iniciativas e decisões em nome do Partido da Terra sem dizer nada. Até que um dia me irritei: “Isto é uma delegação, o senhor é o chefe, mas delegação quer dizer dois, pelo menos”. Isto foi numa quinta-feira, no domingo ele estava convidado para ir à minha comissão política, da qual eu era vogal. Íamos falar das eleições para o partido, em novembro, e das eleições legislativas. E ele chegou, o presidente do partido deu-lhe a palavra e ele diz: “Dr. Inácio Faria, não o quero na minha lista”. Fiquei calado, era o último a falar. Até que chega a vez de Gabriela Carvalho, vice-presidente do MPT: “Dr. Marinho e Pinto, muito obrigada pela sua participação, foi muito importante para o partido e para nós. Mas não estão reunidas as condições para o senhor continuar connosco”. Ele dá um salto da cadeira e sai. E foi pena, porque podíamos ter feito coisas interessantes.

O que é que fez por Portugal e pela Europa enquanto esteve no Parlamento Europeu?

Fiz muita coisa ligada ao ambiente, fiz muito trabalho na área ambiental, na área da ecologia. E fiz muito trabalho na área humanitária. Em áreas que, quer uma, quer outra, nem sequer eram minhas. Fiz dez missões de observação eleitoral e não estava sequer em nenhuma das delegações, em nenhuma das comissões que têm estas competências. A primeira foi a das presidenciais timorenses, que foi muito interessante - o índice de abstenção foi das coisas mais baixas que vi na vida, só não votaram aqueles que vinham lá de cima e não tinham como, um exemplo para nós portugueses. E fui o relator. A muito custo, consegui um ou outro relatório, não era fácil. Éramos um partido pequeno, e os partidos maiores, os partidos nacionais sempre tentaram boicotar tudo e mais alguma coisa. Vi isso no PPE [Partido Popular Europeu], para onde fui. Fiz muito trabalho, fui o relator da governação dos oceanos, que foi muito importante, fui um dos relatores do acesso aos medicamentos...

A Marisa é o Bloco, quando for embora, o Bloco, chapéu

Pensei que esse era da deputada Marisa Matias.

Esse é o da falsificação de medicamentos. Aliás, convidei-a para um evento que organizei sobre medicamentos online por causa disso. A Marisa é o Bloco, quando for embora, o Bloco, chapéu. Quando viu que eu não tinha sido eleito, veio dizer-me que era injusto, eu e o Carlos Coelho... Na altura [quando foram feitas as listas] eu disse: “Ó Carlos, então tu aceitas ir em sétimo lugar na lista?!”.