“Quero. Gostava. Há muita gente que diz que não é muito importante. OK, o Euro é muito mais importante, mas se pudermos ganhar porque é que não haveremos de ganhar? Dois jogos em Portugal, com apoio massivo do público. Porque é que não haveremos de ganhar? Ficava só a faltar o campeonato do mundo”, referiu.

Relativamente ao futebol português, Mourinho elogiou os jogadores João Félix e Bruno Fernandes, assim como os treinadores Bruno Lage e Sérgio Conceição.

“Eu acho que [João Félix] é um jogador que tem uma capacidade fantástica. Sob o ponto de vista da organização defensiva é melhor do que aquilo que se possa pensar. Normalmente, quando se diz vagabundo pensa-se que não defende. Defende, e acho que defende bem”, avaliou o técnico, acrescentando que o avançado do Benfica “está no caminho certo para ser um grande jogador”.

Mourinho reconheceu ter ficado surpreendido com a sua capacidade finalizadora do médio do Sporting, que, segundo o treinador natural de Setúbal, “chuta bem, cabeceia bem, faz golos de longe, é frio na cara do guarda-redes, marca penáltis com grande eficácia, marca faltas diretas. É um jogador que tem muitos atributos para poder fazer golo”.

Instado a comentar o sucesso de Bruno Lage, que conquistou o título de campeão após suceder a Rui Vitória no Benfica, Mourinho destacou o percurso do seu conterrâneo: “Ele apareceu quase do nada aos olhos das pessoas, mas foram muitos anos por trás”.

“O Bruno [Lage] não é treinador por geração espontânea. Apareceu no Benfica naquele momento e mostrou que estava preparado e sustentado numa estrutura muito forte e, talvez por conhecer melhor do que ninguém aqueles jovens jogadores, isso tenha acelerado o processo de crescimento deles. Perfeito para o Bruno e fico supercontente que as coisas lhes estejam a acontecer. Gosto muito do pai dele e vejo nele, enquanto pessoa, muita coisa do pai”, assinalou.

Segundo Mourinho, a época do FC Porto seria positiva “num clube diferente”, defendendo a permanência de Sérgio Conceição nos ‘dragões’.

“Não penso que vá haver uma mudança de treinador, nem penso que se justifique, nem penso que o FC Porto possa encontrar um treinador melhor do que aquilo que é o Sérgio Conceição. Mas haverá seguramente uma reação. Vão sair jogadores, alguns obviamente difíceis de substituir, mas tenho a certeza absoluta de que vai haver uma reação e que na próxima época vão tentar outra vez”, rematou.