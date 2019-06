Em declarações à agência Lusa após as cerimónias fúnebres da escritora que morreu na segunda-feira, aos 96 anos, no Porto, o deputado bloquista disse que a sua presença representou o “testemunho de um reconhecimento e de uma homenagem a uma escritora que marcou a literatura portuguesa”.

“Do seu contributo, há desde logo a circunstância de ter sido escritora, ter marcado a literatura e afirmado uma presença no campo literário português num contexto e numa época em que muita gente e o próprio poder queria que as mulheres, tendencialmente, se confinassem a papéis que não o que ela assumiu”, disse José Soeiro.

Enfatizando que, desse ponto de vista, a presença de Agustina Bessa-Luís “no campo literário português é disruptiva”, o deputado elogiou o facto de “haver uma voz com as características dela, que conquista um lugar e uma presença”.

“Como todas as obras literárias que marcam e deixam o seu cunho, a obra dela está em diálogo com o seu tempo e perpassa nas personagens uma visão crítica do poder e da forma como as relações de poder marcam as relações humanas”, assinalou José Soeiro.