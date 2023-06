O alerta foi dado pela 14:05, e dava conta de “agressões na via pública, com recurso a arma branca”, acrescenta a Polícia que, no local, encontrou o ferido que “apresentava um corte na face (cerca de 2 centímetros) e os óculos de sol partidos, em resultado de uma agressão, alegadamente provocada por um jovem que, entretanto, se colocou em fuga, na companhia de outros três”.

A nota de imprensa assinala que a agressão ocorreu no “desenrolar de uma altercação entre a mãe de um menor, de 16 anos, e o suspeito, de 19 anos, o qual, de repente, lhe exibiu uma faca, em tom ameaçador”.

“Na tentativa de socorrer a cidadã, a vítima colocou-se entre ambos, tendo sido agredida com o punho da faca”, descreve a Polícia.

Após ser intercetado, próximo do local do crime, o suspeito foi conduzido às instalações policiais, a fim de ser identificado, acrescenta o comunicado.