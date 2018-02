Outra inspetora da PJ, inquirida a seguir, confirmou que a vítima foi atingida com cinco disparos, mas relatou que alguns ocorreram “por trás”, sublinhando que, “concretamente, não se apurou quantos tiros” é que o arguido disparou, ressalvando, contudo, que no corpo do ofendido foram encontrados cinco orifícios resultantes da entrada de balas.

Um dos inspetores disse ao coletivo de juízes que Gerson Varela, hoje com 24 anos, atingiu mortalmente Hugo Carrilho, à data dos factos com 23 anos, “com disparos feitos de frente” com um revólver de calibre .22, num total de seis tiros: cinco atingiram a vítima e o outro feriu um dos amigos que a acompanhava.

Por estes factos encontra-se a decorrer uma investigação autónoma, na sequência da extração de uma certidão destes autos, mas a justiça não sabe o paradeiro de Ibraima Dajló.

Os dois inspetores da PJ deixaram, contudo, algumas certezas: não foi encontrada nenhuma arma na posse da vítima, os primeiros disparos partiram do arguido e ambos assumiram que não conseguiram “perceber a dinâmica" em que os tiros foram efetuados.

O julgamento prossegue na manhã de 22 de fevereiro no Campus da Justiça, em Lisboa.

O arguido está acusado de homicídio qualificado e encontra-se em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, conta que na madrugada de 18 de março, já no interior da discoteca, o arguido Hugo Carrilho deparou-se com Gerson Varela, “que residia no bairro da Quinta do Mocho, e com quem já tinha tido desentendimentos anteriores, sendo que existe uma forte rivalidade entre os habitantes do bairro da Quinta da Fonte (onde residia o arguido) e do bairro da Quinta do Mocho, ambos situados no concelho de Loures.

A vítima tinha-se deslocado na companhia de dois amigos para a discoteca, na zona de Alcântara, onde iria decorrer uma festa africana, com a presença de vários DJ.

Arguido e vítima “entraram em discussão por razões não concretamente apuradas”, mas os ânimos foram serenados por seguranças.

O MP sustenta que Gerson Varela saiu depois da discoteca e “muniu-se de uma arma de fogo, provavelmente, um revólver de calibre .22, a fim de abordar Hugo Carrilho, quando este saísse da discoteca, o que viria a acontecer.

“o arguido Gerson Lopes Varela seguia à frente no grupo e após cruzar-se com Ibraima Dajló, ainda sem que os seus acompanhantes se tivessem cruzado com este último, disparou pelo menos cinco vezes em direção a Hugo Carrilho, utilizando para tal o revólver de calibre .22, carregado”, relata o MP.

Logo de seguida, acrescenta a acusação, “foram disparados tiros” com uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros “que atingiram o arguido” e Adquel Cruz, tendo ambos recebido tratamento hospitalar.

Perante os ferimentos, dois amigos da vítima transportaram-na para o hospital, mas no percurso avistaram uma ambulância, tendo parado a viatura em frente à mesma, que levou depois a vítima para o Hospital de são Francisco Xavier, onde acabaria por morrer.