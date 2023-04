O departamento de justiça dos EUA está a investigar a morte de um adolescente norte-americano que foi baleado por um polícia, que seguia no banco detrás de um carro conduzido pelo jovem.

Dalaneo Martin, de 17 anos, estava a dormir num carro que tinha sido dado como roubado, quando os polícias tentaram a sua detenção. Imagens das câmeras dos agentes de autoridade mostram tudo o que aconteceu, nomeadamente a tentativa dos polícias em prender o adolescente.

As tentativas foram infrutíferas e Dalaneo consegue fugir no carro, mas um polícia acaba por conseguir entrar no carro, nomeadamente para o banco detrás. O agente manda o jovem parar, como se ouve no vídeo, mas acaba por baleá-lo fatalmente pelas costas.

O incidente vai agora ser investigado pela Procuradoria. "A perda de uma vida é sempre trágica, mas é especialmente dolorosa quando envolve uma criança", disse o Departamento de Justiça.