Jovens ciganos que frequentam atualmente o ensino universitário a nível nacional juntaram-se para formar o Comité dos Jovens Ciganos de Portugal.

A iniciativa surge no âmbito do núcleo jovem da comissão promotora da evocação do quinto centenário das perseguições aos portugueses ciganos, que será assinalado no biénio 2025-2026, “mas tem vida própria e independente” e “enche-nos de expetativas”, adiantou ao 7MARGENS Jorge Bento Silva, membro do secretariado da comissão.

O novo comité “tem a sua base nos 39 jovens ciganos que frequentam atualmente o ensino universitário e a intenção de incluir outros jovens ciganos portugueses para equacionar em termos próprios as questões que os preocupam: discriminação, preconceito, emprego, criação de empresas, habitação, saúde, língua”, mas não só.

O objetivo é também refletir sobre “o papel da identidade cigana dentro da identidade nacional portuguesa e na relação com os 16 milhões de ciganos da diáspora mundial”, acrescenta.