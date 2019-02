No documento a que a Lusa teve hoje acesso, a Juventude Social-Democrata afirma que “a centralização das instituições que constituem o Estado é a prova da urgência de que a descentralização é algo que não funciona, nem funcionará”.

Em fevereiro, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que só será a favor da regionalização se esta trouxer uma redução da despesa pública, e defendeu que a sua concretização terá de passar por um novo referendo.

Esta posição surgiu depois de, em janeiro, um grupo de autarcas a Norte ter defendido um novo referendo à regionalização feito a nível nacional, mas com contagem de votos "região a região".

Para a JSD do Porto, a regionalização administrativa poderá passar pela atribuição de mais poder, mas acima de tudo pela constituição de um poder mais compatível com as populações”, modelo que é, sublinha, praticado em muitos países europeus.