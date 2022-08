Afastada dos grandes ecrãs há mais de um mês, alegadamente por baixa médica, Judite de Sousa revelou na noite de segunda-feira que saiu da CNN Portugal. A confirmação foi dada pela apresentadora nas suas redes sociais, concretamente em algumas respostas a algumas das suas seguidoras, que a questionaram sobre se teria saído do canal televisivo.

Na rede social Instagram, Judite de Sousa colocou um post com a seguinte legenda: "A desfrutar o 'sossego' de não ser mais uma 'figura pública' nestes dias de verão 2022". O mesmo foi comentado e na resposta a uma questão sobre uma possível saída da CNN Portugal, a apresentadora confirmou. "Há mês e meio".

Entretanto, numa outra rede social, neste caso o Facebook, Judite de Sousa foi um pouco mais longe sobre a sua saída de um canal onde tinha entrado há apenas nove meses, salientando que denunciou o "contrato a recibos verdes há mês e meio".

De acordo com alguma imprensa, o também apresentador Pedro Mourinho também poderá estar de saída da CNN Portugal, sendo a CMTV apontada como 'destino', como confirma o jornal Expresso.

Já esta manhã de terça-feira, Nuno Santos, o diretor de informação da TVI e CNN Portugal, também assumiu a saída da apresentadora, "uma situação que nos deixa bastante tristes", esclarecendo depois a mesma. "Vamos por partes... ponto número um: tivemos conhecimento ontem nas redes sociais de que Judite terá denunciado o seu contrato de trabalho. Para nós, isso foi uma novidade porque não é a informação que temos aqui. A Judite tem um contrato de prestação de serviços com a TVI e com a CNN Portugal e está de baixa médica, a seu pedido, até ao dia 11 de agosto", começou por salientar, desmentindo depois algumas notícias que têm vindo a público sobre as razões da sua saída.

"Têm sido repetidas notícias que, por exemplo, dão conta que a Judite, quando foi como enviada especial para a Ucrânia, o terá feito sem seguro, o que num teatro de guerra é algo impensável. Isso não é verdade. A Judite foi para Lviv, na Ucrânia, obviamente, com um seguro. Também terá sido dito que nessa circunstância, a Judite terá estado sem acesso a dinheiro, sem condições para trabalhar. Isso não tem correspondência com a verdade. Ainda outra nota que está espalhada pelas redes sociais e divulgada por um canal de televisão e que tem ajustes de contas a fazer connosco: que nós, do ponto de vista editorial, não teríamos colocado à disposição da Judite todos os meios para ela fazer o seu trabalho. Isso não é verdade. A Judite escolheu a equipa com a qual quis trabalhar, escolheu esse conjunto de pessoas e nós, na direção, dêmos-lhe todo o apoio ao longo deste processo", esclareceu.

(Artigo atualizado às 12h20)