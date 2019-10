Através do seu advogado, Carolina Salgado fez chegar ao tribunal um atestado médico e a indicação de que não se importava de ser julgada sem estar presente.

No entanto, o tribunal optou por protelar o julgamento, considerando que deveria ser a própria arguida a manifestar diretamente da sua posição a tribunal, tendo em conta o disposto no artigo 334, n.º 2, do Código do Processo Penal.

Neste julgamento está em causa a decisão tomada em 22 de outubro de 2010 por um juiz do tribunal criminal do Bolhão, no Porto, que deu como provado que Carolina Salgado difamou Pinto da Costa numa entrevista, condenando-a a 300 horas de trabalho comunitário e na pena acessória de publicitar, a expensas próprias, o texto da sentença no jornal no qual as suas declarações foram publicadas.

Segundo a acusação do processo, Carolina Salgado cumpriu trabalho comunitário, mas nunca publicitou a sentença, pelo que incorreu na prática de um crime de violação de imposições, proibições ou interdições.