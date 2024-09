O candidato republicano à Casa Branca deveria ouvir a sentença em 18 de setembro, depois de ter sido considerado culpado de falsificar registos fiscais, mas o juiz Juan Merchan adiou a data para 26 de novembro.

Merchan destacou a próxima eleição presidencial na sua decisão de adiar a sentença, e afirmou fazer parte do motivo para isso era evitar a aparência de que a sentença tinha a intenção de influenciar a eleição de novembro.

“Adiar a decisão sobre a moção e a sentença, se for necessário, deve dissipar qualquer sugestão de que o Tribunal tenha emitido qualquer decisão ou imposto sentença para dar uma vantagem ou criar uma desvantagem para qualquer partido político e/ou qualquer candidato a qualquer cargo”, escreveu Merchan citado pela CNN Internacional.

Além de adiar a sentença até 26 de novembro, Merchan escreveu que decidiria sobre a moção de Trump para anular o veredito por causa da decisão de imunidade do Supremo Tribunal a 12 de novembro, que também é depois da eleição.

Recorde-se que está em causa está o processo em que foi condenado, num tribunal em Manhattan, por fraude relacionada com a compra do silêncio da antiga estrela pornográfica Stormy Daniels, num esquema para influenciar as eleições de 2016.

Trump foi considerado culpado de 34 crimes por um júri, no final de maio e, a leitura da sentença estava marcada para julho. Contudo, o juiz já tinha resolvido adiar para 18 de setembro e, agora, voltou a adiar só para 26 de novembro. As presidenciais são a 5 de novembro.