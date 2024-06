Segundo o jornal, Hélder Claro, está a ser investigado por vários crimes. Num dos casos, o de branqueamento de capitais, há suspeitas de que tenha tentado lavar dinheiro do terrorismo, nomeadamente de 100 milhões de euros que, ainda enquanto juiz tentou transferir em quatro tranches para o Millennium BCP e depois para a Caixa Geral de Depósitos.

Quem informou as autoridades foram os bancos e foi aberto um processo-crime em 2018, refere a publicação.

O CM revela ainda que Hélder Claro dizia que queria abrir uma conta em nome de Farzin Koroorian Motlagh nome idêntico a um homem que terá tentado entrar na Rússia com 20 biliões de euros da fortuna escondida do ex-Presidente do Iraque, Saddam Hussein, e que iria servir para financiar redes terroristas do Irão.

O magistrado surge ainda como sócio oculto de uma sociedade com interesses imobiliários e são os seus contactos telefónicos que dão origem depois às investigações nas câmaras de Gaia, Espinho e Porto. É também apanhado com Joca, um o ex-polícia agora em prisão preventiva por liderar uma rede internacional de droga, e ser suspeito de branquear dinheiro através de criptomoeda.

A investigação menciona também que Hélder Claro liderava uma rede de prostituição com colaboração da ex-amante.

O processo contra o antigo juiz está agora no Tribunal da Relação do Porto, mas vai baixar para a primeira instância. Hélder é arguido desde junho de 2023.