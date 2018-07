Durante uma audiência que se prolongou por 15 minutos, o juiz de instrução David Ridley relatou os factos relacionados com a morte de Dawn Sturgess, e de acordo com as provas recolhidas pela unidade antiterrorista da polícia britânica.

Sturgess, 44 anos, encontrou “dificuldades para respirar” em 30 de junho na residência do seu companheiro, Charlie Rowley, 45 anos, na localidade inglesa de Amesbury, explicou Ridley.

A mulher foi transferida de ambulância para o hospital Salisbury District e no mesmo dia, mais tarde, Rowley também começou a registar os mesmos sintomas e foi internado na mesma unidade hospitalar.