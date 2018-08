Um juiz federal suspendeu esta terça-feira a autorização para a divulgação de manuais de instruções que permitem produzir em casa, sem controlo, armas com recurso a impressão 3D.

A ordem de restrição do juiz de Seattle Robert Lasnik, suspende, para já, o acordo feito em junho entre a Administração norte-americana e a organização Defense Distributed e que permitia a esse grupo texano voltar a divulgar as instruções de impressão de armas 3D via internet.

“Há a possibilidade de danos irreparáveis devido à forma como essas armas podem ser feitas”, afirmou o juiz.

No final de junho, depois de uma longa batalha judicial, o governo federal autorizou a Defense Distributed a disponibilizar online os esquemas que permitem fabricar em casa uma arma através da impressão a três dimensões.

O objeto é de plástico, mas funciona tal como uma arma normal. Não é construído industrialmente por um fabricante autorizado, não possui número de série, está fora do alcance dos detetores de metais e é potencialmente indetetável.

O fundador da Defense Distributed, Cody Wilson, já veio a público declarar que já tinha publicado a 27 de julho os esquemas para impressão na Internet.

Na terça-feira, antes da decisão do juiz de Seattle, e após o acordo judicial alcançado pelo Governo com a defense Distributed, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou não fazer muito sentido a autorização para imprimir armas 3D em casa.

“Estou a ver [o tema de] as armas de plástico 3D que se vendem ao público. Já falei com a NRA [Associação Nacional de Espingardas], não parece fazer muito sentido!”, escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter, sem fornecer mais pormenores.