A orientação veio do juiz sénior de Inglaterra e do País de Gales, Andrew Edis, numa chamada privada com outros juízes do tribunal da coroa, conta o The Guardian.

No início deste ano, num processo do tribunal de recurso, Edis afirmou que, para os crimes que implicam penas mais curtas, os juízes e magistrados deveriam considerar a imposição de penas suspensas, tendo em conta "os atuais níveis da população prisional". Desde então, a população prisional aumentou — para mais de 88.000 — e Edis terá reagido ao emitir novas orientações para os juízes.

Segundo o The Times, a partir de segunda-feira, os juízes foram "ordenados/fortemente encorajados" a não prender quem se apresente perante eles.

Neste momento, a "maior preocupação" são os arguidos acusados de violação e de outras agressões sexuais, uma vez que, mesmo que sejam condenados, é provável que continuem sob fiança.

De recordar que, recentemente, o governo foi alvo de muitas críticas, tendo afirmado que iria alugar celas de prisão em países estrangeiros para aliviar a pressão em Inglaterra e no País de Gales.