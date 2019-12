“Não temos uma objeção de princípio quanto a essa matéria. Aliás, em 2011 foi apresentada na Assembleia da República uma obra escrita por juízes sobre as possibilidades de reforma do sistema penal e um dos capítulos tinha uma proposta de abertura de discussão sobre a justiça penal negociada”, disse à Lusa o presidente da ASJP, acrescentado: “O que é importante é que qualquer solução assente sempre numa confissão do arguido integral e sem reservas e que seja espontânea”.

Manuel Soares falava à Lusa em reação a algumas das intenções do Governo para a área da Justiça, hoje conhecidas, entre as quais a possibilidade de os arguidos fazerem acordos em julgamento e o melhoramento da lei sobre o direito premial.

O responsável considerou que, em matéria de acordos em julgamento, é importante o juiz verificar “se a confusão não é artificial para obter determinado resultado”, assim como não ser o juiz a negociar a pena com o arguido.

“Isso seria inadmissível”, sublinhou o presidente da ASJP, frisando que “qualquer solução tem de passar pelo Ministério Público, que investiga e acusa, e o arguido, que se defende”.