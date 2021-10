Os advogados do ex-banqueiro tinham apresentado na semana passada um despacho em que solicitavam o adiantamento do julgamento, alegando que tinha sido diagnosticado que Ricardo Salgado sofria de Alzheimer. O pedido foi, contudo, recusado pelo coletivo de juízes encarregue do caso.

O coletivo de juízes responsável pelo julgamento de Ricardo Salgado no âmbito da Operação Marquês não terá aceite o pedido de suspensão do mesmo. A notícia foi confirmada pelo Público e avançada inicialmente esta manhã pela Rádio Renascença. O requerimento, que deu entrada no tribunal em 14 de outubro, de acordo com a defesa de Salgado, confirma os "sintomas de declínio cognitivo progressivo" já expostos num anterior requerimento submetido em julho e é agora atualizado com exames complementares realizados nos últimos meses e um relatório médico assinado pelo médico neurologista Joaquim Ferreira. "Após toda a investigação realizada, podemos agora concluir pelo diagnóstico de doença de Alzheimer. Este diagnóstico resulta da combinação da documentação de um declínio cognitivo progressivo e clinicamente relevante em múltiplos domínios cognitivos compatível com o diagnóstico de demência", pode ler-se no requerimento apresentado pelos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce. De acordo com o Público, a decisão hoje revelada consta de um despacho feito na véspera de mais uma sessão de julgamento — despacho que o jornal adianta também ter já marcadas as alegações finais. Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.