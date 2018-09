Segundo o juiz, "não se pode antever com exatidão" quando ficará pronto o novo Palácio de Justiça, mas a expectativa do Governo é de que as obras de construção possam começar em meados de 2019 e depois terá de se "contar com mais três a quatro anos".

O Juízo do Trabalho sempre funcionou num espaço no edifício do antigo Governo Civil de Beja que está "degradado" e não tem "os requisitos essenciais associados a um tribunal", disse.

Desde que foi criado, em agosto de 2014, o Juízo de Família e Menores sempre funcionou no Palácio de Justiça de Ferreira do Alentejo por não haver espaço no de Beja, o que obrigava funcionários, advogados e utentes a deslocarem-se à vila.

Apesar de se tratarem de instalações "temporárias e precárias", a mudança é "de vulto", porque permitiu trazer para a capital do distrito, a cidade de Beja, o Juízo de Família e Menores, que funcionava na vila de Ferreira do Alentejo, e retirar o Juízo do Trabalho de um espaço "degradado" no edifício do antigo Governo Civil de Beja.

Os módulos foram instalados pelo Ministério da Justiça num terreno nas traseiras do Parque de Campismo, junto à avenida Salgueiro Maia, e cedido pelo município para acolher os juízos até à conclusão da construção do novo Palácio de Justiça, explicou hoje à agência Lusa o juiz presidente da Comarca de Beja, José Lúcio.

Só após concluída a construção do novo palácio será possível "avançar com a almejada instalação definitiva" num mesmo local dos Juízos do Trabalho e de Família e Menores, que funcionam desde a semana passada nos módulos, do Juízo Local Cível, situado no atual palácio de justiça, e do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, instalado num edifício próprio, disse.

O Conselho de Ministros autorizou, no passado dia 09 de agosto, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos a realizar uma despesa de cerca de quatro milhões de euros para construção do novo Palácio de Justiça de Beja.

Fonte do Ministério da Justiça disse à Lusa que o próximo passo é o início do procedimento para lançamento do concurso público para adjudicar e consignar a empreitada e a "expectativa do Governo" é a de que as obras possam "começar em meados de 2019".

O Ministério da Justiça e a Câmara de Beja assinaram, a 01 de junho de 2016, um protocolo, através do qual o município cedeu dois terrenos para construção do novo palácio de justiça e um outro para instalação dos módulos onde funcionam temporariamente os Juízos do Trabalho e de Família e Menores.

Segundo José Lúcio, o novo Palácio de Justiça de Beja irá albergar os juízos do Trabalho e de Família e Menores e o Juízo Local Cível e o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja.

No atual Palácio de Justiça irão continuar a funcionar o Juízo Local Criminal e os juízos centrais Cível e Criminal de Beja.