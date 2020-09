O julgamento em Londres sobre a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, do Reino Unido para os Estados Unidos foi hoje suspenso porque um dos advogados apresentou sintomas de covid-19.

A juíza Vanessa Baraitser ordenou que a audiência fosse adiada até segunda-feira, enquanto um advogado que representa o governo dos EUA é testado ao coronavírus. Assange, de 49 anos, está a resistir ao pedido de extradição norte-americano para ser julgado nos EUA por acusações de espionagem, as quais acarretam uma pena máxima de 175 anos de prisão. O australiano enfrenta 18 acusações de espionagem e uso indevido de computador devido à publicação de documentos militares secretos dos EUA pelo portal WikiLeaks há uma década. Os advogados de Assange dizem que a acusação é um abuso de poder com motivação política que vai limitar a liberdade de imprensa e colocar em risco jornalistas em todo o mundo. A audiência começou na segunda-feira no tribunal criminal de Old Bailey, em Londres, e deve durar cerca de um mês.