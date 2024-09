O julgamento do terceiro arguido envolvido na morte do polícia Fábio Guerra, junto à discoteca Mome, em março de 2022, arranca hoje no Campus da Justiça, em Lisboa, com Clóvis Abreu a responder por cinco crimes.

Campus de Justiça em Lisboa, 14 de novembro de 2014. ANTÓNIO COTRIM/LUSA Lusa