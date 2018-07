“O presidente [Juncker] manteve contacto com vários dos seus colegas europeus antes deste encontro. Falou com a chanceler alemã [Angela Merkel], com o Presidente francês [Emmanuel Macron], com o primeiro-ministro holandês [Mark Rutte] e o chanceler austríaco [Sebastian Kurz]. Tudo isto vocês já sabiam. A sua posição estava em plena harmonia com os seus colegas do Conselho Europeu”, sustentou.

Alexander Winterstein respondia assim às questões colocadas pelos jornalistas, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário em Bruxelas, sobre se o presidente da Comissão Europeia teria recebido um mandato dos líderes europeus para negociar um acordo comercial em nome dos Estados-Membros.

O porta-voz comunitário frisou que a tensão comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos foi um dos temas na agenda da cimeira de junho, tendo Jean-Claude Juncker abordado a questão com “os restantes chefes de Estado e de Governo” dos 28.