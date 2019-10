Para analistas, o líder do Partido Liberal, 47 anos, é “vítima” de uma combinação de polémicas em sua volta e das elevadas expetativas que criou.

Em setembro, fotografias de Trudeau com a cara pintada de preto, numa, de castanho, noutra, suscitaram forte polémica, a mais recente de uma série envolvendo situações mais graves, como a revelada no princípio do ano pela anterior procuradora-geral, que disse ter sido pressionada pelo primeiro-ministro para não avançar com um processo contra uma empresa do Quebeque.

“Não penso que ele seja completamente rejeitado, só que não é visto com o interesse, como o líder, se quiserem, que as pessoas queriam e esperavam”, explicou à Associated Press o professor de história canadiana e relações internacionais da Universidade de Toronto Robert Bothwell.

O principal adversário de Trudeau, o líder do Partido Conservador, Andrew Scheer, 40 anos, é um político de carreira descrito pelos seus próximos como brando e reservado, traço que pode agradar aos eleitores mais cansados do fulgor de Trudeau.

Scheer, de 40 anos, acusa Trudeau de falsidade e critica-o por não ser sequer capaz de dizer quantas vezes pintou a cara de escuro.

Promete eliminar a taxa de carbono e reduzir a despesa pública, incluindo a ajuda externa, 25%.