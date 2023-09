Com este novo papel, uma iniciativa anunciada na quinta-feira, a democrata de 58 anos vai dirigir a nova “Agência de Prevenção da Violência com Armas de Fogo”, pretendida pelo presidente Joe Biden.

Em comunicado conjunto com a sua vice-presidente, Biden disse: “É preciso fazer tudo o que se puder para combater a epidemia da violência pelas armas de fogo, que dilacera as nossas famílias, as nossas comunidades e o nosso país”.

Por seu lado, Kamala Harris afirmou: “Não há liberdade quando não as pessoas não se sentem em segurança”.

Biden não tem poder para avançar com regulamentações que limitem o comércio de armas de fogo. É uma prerrogativa do Congresso.

Assim, o presidente democrata procura contornar a limitação com recurso a iniciativas administrativas, mas que têm um alcance limitado.

Por outro lado, esta iniciativa vai dar mais visibilidade à antiga procuradora californiana, primeira mulher a aceder à vice-presidência e também primeira representante no cargo dos afro-americanos de origem asiática.