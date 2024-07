Harris sublinhou que Biden fez mais num mandato do que alguns presidentes com mais tempo na presidência.

"Inigualável na história moderna" considerou a vice-presidente de Joe Biden no primeiro discurso desde que o presidente abandonou a corrida presidencial e endossou o seu nome.

O histórico de Biden é “inigualável na história moderna”, afirmou sublinhando que “num mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos” - afirmou.

A vice-presidente dos Estados Unidos da América falava ao país a partir dos jardins da Casa Branca, numa receção a atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos.

Joe Biden retirou este domingo a candidatura a um segundo mandato em Washington.

Numa carta aberta, o democrata que derrotou Donald Trump em 2020, desistiu da corrida às eleições presidenciais de novembro. Pouco depois, anunciou o seu apoio a Kamala Harris.

O líder da Casa Branca de 81 anos, cuja condição de saúde tem sido questionada, afirmou: "Acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu deixe o cargo e me concentre exclusivamente em cumprir os meus deveres como presidente pelo que resta do meu mandato."