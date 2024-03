O nome Kevin Bacon é conhecido no mundo de Hollywood. Quem não se lembra da estrela de Footloose? Mas há um outro Kevin Bacon a dar que falar neste momento: um porco com mais de 200 quilos.

Segundo a ABC News, este novo Kevin Bacon vive no condado de Kenosha, no Wisconsin, e ficou conhecido quando, a semana passada, fugiu da sua pocilga e andou a passear no meio da estrada e perto de habitações.

"A minha mulher viu uma figura de forma invulgar na câmara da nossa entrada, a caminhar ao longo da nossa garagem", contou Jake Molgaard, acrescentando que esse grande volume "acabou por chegar mesmo à nossa porta das traseiras".

Para a família Molgaard, só há uma coisa a fazer quando se recebe visitas animais: dar-lhes comida. E também foi assim com o porco. "A minha mulher começou logo a dar-lhe de comer. É o que ela faz com todos os animais que vêm ao nosso quintal".

Como existem algumas quintas nas proximidades, Jake Molgaard ligou para um vizinho e conseguiu perceber a quem pertencia o enorme porco. Depois, recorrendo a algumas guloseimas, atraíram Kevin Bacon de volta a casa — por uma estrada secundária e com escolta do xerife por razões de segurança.

Mas o caminho não foi fácil, já que por vezes o animal se recusava a andar. Nesses momentos, a filha de 16 anos dos Molgaards subia para o dorso do porco e obrigava-o a andar. No total, o regresso a casa demorou duas horas e meia, num percurso de cerca de um quilómetro.