“Ao ficarmos entrincheirados nos flancos de Robotyne, abrimos caminho para Tokmak e, finalmente, para Melitopol, bem como para a fronteira da Crimeia”, assegurou Kuleba na terça-feira perante diplomatas franceses, durante um discurso em Paris, hoje tornado público e citado pelas agências internacionais.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, a batalha de Robotyne foi particularmente longa e árdua, porque foi “um dos setores mais difíceis da frente”, invocando os aviões, helicópteros e ‘drones’ (aparelhos aéreos não tripulados) russos “que dominam o céu”, bem com as dificuldades colocadas por campos minados.

Robotyne está numa rota estrategicamente importante em direção a Tokmak (30.000 habitantes antes da guerra) e Melitopol (150.000 habitantes antes da guerra), antes de se chegar à península da Crimeia.

Tokmak e Melitopol estão entre as principais cidades da parte ocupada da região de Zaporijia, que foram tomadas pela Rússia nas primeiras semanas da invasão, que teve início em fevereiro de 2022.

Um dos objetivos da contraofensiva ucraniana lançada em junho passado é romper a unidade dos territórios ocupados pelo exército russo e que constituem uma ponte terrestre, fronteiriça com o Mar de Azov, ligando a Crimeia anexada e a Rússia.

Esta zona é essencial para a logística de abastecimento das forças russas.

Nesta visita que efetuou a Paris, Kuleba relatou ainda que a primeira unidade responsável pela captura de Robotyne foi dizimada.

Posteriormente, um grupo de 31 homens lançou uma operação contra posições russas, conseguindo a recaptura da cidade após quase três meses de combates.

Até agora, o exército russo não anunciou a sua retirada de Robotyne, mas relatou intensos combates na área e em torno da cidade vizinha de Verbove.

Na terça-feira, as tropas ucranianas reclamaram mais avanços na frente sul do país nas linhas de defesa russas perto de Robotyne, incluindo uma cuja libertação foi declarada na segunda-feira, segundo um porta-voz do Exército de Kiev.

“As forças ucranianas registaram sucessos na direção de Novodanylivka e Verbove”, duas localidades localizadas na região de Zaporijia, disse então Andriy Kovaliov à imprensa estatal, acrescentando que as tropas estavam a controlar o território capturado e a atacar a artilharia russa.

As informações fornecidas pelas partes envolvidas no conflito sobre a situação nas frentes de batalha não podem ser frequentemente confirmadas de forma imediata e independente.