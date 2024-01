“As defesas antiaéreas abateram 21 dos 29 ‘drones’ de ataque lançados contra as regiões de Mykolaiv, Kherson, Dnipro, Tcherkassy, Kirovograd e Khmelnytsky”, no sul e no centro do país, informou a força aérea ucraniana.

Os dispositivos eram, como sempre, de conceção iraniana Shahed, acrescentou a força aérea nas redes sociais, citada pela agência francesa AFP.

Em Moscovo, o Ministério da Defesa russo informou hoje, num relatório semanal, que nos últimos sete dias lançou 41 ataques combinados com armas de alta precisão e um ataque maciço a alvos da indústria militar ucraniana.

Os ataques entre 30 de dezembro e hoje incluíram também alvos como postos de comando, aeródromos militares, arsenais e depósitos de combustível, segundo o relatório citado pela agência espanhola EFE.

A defesa disse que os ataques também atingiram “áreas onde estão estacionadas unidades das Forças Armadas da Ucrânia, unidades nacionalistas e mercenários estrangeiros”.

“Todos os alvos designados foram atingidos”, afirmou o ministério russo.

Com o impasse na linha da frente, ambos os lados estão a intensificar os ataques às retaguardas inimigas.

Nos últimos dias, a Ucrânia bombardeou várias regiões fronteiriças russas, em especial a cidade de Belgorod, onde causou danos materiais.

Kiev está também a manter a pressão sobre a península anexada da Crimeia, onde lançou cerca de 30 ‘drones’ hoje de manhã, acrescentou a EFE.

A guerra foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

A Rússia anexou durante a guerra atual as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia, em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem as anexações e Kiev exige mesmo a retirada do exército russo de todo o território nacional, incluindo a Crimeia.