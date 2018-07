Na mensagem, que Trump considerou "muito simpática", o líder norte-coreano expressou o seu otimismo sobre um "novo futuro" nas relações entre os dois países e pediu ao presidente norte-americano tomar "ações concretas" para cimentar a confiança.

"Uma carta muito simpática do líder Kim da Coreia do Norte", escreveu Trump no Twitter, anexando uma cópia da mensagem, com data de 6 de julho, no mesmo dia em que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou a Pyongyang para conversas que acabaram por ser duras com o governo de Kim. "Estamos a fazer grandes progresso!", acrescentou Trump.

Nesta missiva, Kim Jong-un diz a Trump que está convencido de que os esforços para um "novo futuro" nas relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos certamente "darão frutos", e mostrou-se confiante de que a cimeira de Singapura, em que os dois participaram há um mês, tenha sido o início de "um processo significativo".

"Agradeço profundamente os enérgicos e extraordinários esforços realizados por Vossa Excelência o Senhor Presidente para a melhoria das relações entre os dois países e a implementação fiel da declaração conjunta", escreveu Kim.

"Acho realmente que a firme vontade, os esforços sinceros e a abordagem única da minha pessoa e de Vossa Excelência o Senhor Presidente, no sentido de abrir um novo futuro entre a RPDC (República Popular Democrática de Coreia) e os Estados Unidos, certamente darão frutos", acrescentou.