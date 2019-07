Acusada de apropriação cultural, depois de ter apelidado a sua nova coleção de lingerie de ‘Kimono’, Kim Kardashian decidiu mudar o nome da linha de roupa interior depois de a polémica ter subido de tom quando o autarca da cidade japonesa de Quioto endereçou uma carta a Kim Kardashian solicitando que esta reconsiderasse a sua decisão, invocando a tradição nipónica desta peça de vestuário.

A decisão foi anunciada numa publicação nas redes sociais em que a estrela do reality show norte-americano "Keeping up with the Kardashians" confessou que quando anunciou o nome da linha de shapewear o fez "com as melhores intenções em mente".

“Na sua essência, as minhas marcas e produtos são construídos através de inclusão e diversidade”, afirmou Kim, antes de anunciar que “após uma cuidadosa ponderação e consideração, lançarei a minha marca de Solutionwear com um novo nome”.

O nome da linha, esse, deverá ser conhecido em breve com a celebridade a afirmar que estará em contacto com os fãs.