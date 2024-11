O Kremlin disse esta sexta-feira que o ataque à Ucrânia com recurso a um míssil balístico hipersónico foi realizado para alertar o Ocidente de que Moscovo responderá às medidas dos EUA e do Reino Unido, que permitirão que Kiev ataque a Rússia com os seus mísseis.

De acordo com a Agence France-Presse (AFP), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, revelpi-o um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter dito que Moscovo tinha disparado o novo míssil contra uma instalação militar ucraniana.

Peskov salientou que a Rússia não era obrigada a alertar os EUA para o ataque, mas informou Joe Biden 30 minutos antes do lançamento.