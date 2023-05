Diogo Lacerda Machado está a ser esta tarde ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP e, no período da inquirição da deputada do PS Fátima Fonseca, recordou uma tarde passada na TAP, em dezembro de 2013, num encontro de quadros, momento no qual conheceu o agora novo presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, Luís Rodrigues.

Na opinião do antigo ex-administrador não executivo da companhia aérea, Luís Rodrigues foi uma escolha “extraordinariamente bem feita” para dirigir a TAP”.

“Acho que a TAP está muitíssimo bem entregue”, defendeu.

Luís Rodrigues, até então à frente da SATA, tomou posse em abril, sucedendo a Christine Ourmières-Widener e a Manuel Beja, afastados pelo Governo na sequência da polémica indemnização à antiga administradora Alexandra Reis.

Já no período de perguntas do PSD, pelo deputado Paulo Moniz, Lacerda Machado foi questionado sobre se sabia quem é que autorizou o pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman para sair da TAP.

“Não faço a menor ideia”, respondeu.

Anteriormente, em resposta à deputada do BE Mariana Mortágua, tinha dito não compreender o pagamento de 55 milhões de euros a David Neeleman para sair da estrutura acionista da TAP, em 2020, porque entende que o acordo parassocial “não valia mais”.