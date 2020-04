Segundo a Lava Jato, maior operação contra a corrupção no Brasil, o ex-gerente da Transpetro – subsidiária da petrolífera estatal Petrobras – José Antônio de Jesus, o empresário Adriano Correia e as empresas de construção NM Engenharia e Queiroz Correia tiveram o bloqueio decretado como “garantia do cumprimento de penas pecuniárias requeridas na ação civil de improbidade administrativa”.

De acordo com a acusação, o ex-gerente da subsidiária da Petrobrás terá recebido 7,5 milhões de reais (1,3 milhões de euros) em subornos para cometer fraude em contratos da Transpetro.

Já condenados por corrupção e branqueamento de capitais, José Antônio de Jesus e Adriano Correia são agora acusados no âmbito civil por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública.