“Eu vou ser deputado do povo”, declarou o cabeça de lista do partido RIR - Reagir, Incluir e Reciclar, Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, durante o 1.º Congresso do partido, que decorreu esta tarde no Coreto do Jardim de São Lázaro, no Porto.

O candidato garantiu que nunca vai abandonar o povo, "porque o povo é que sabe o que é a realidade” e lançou críticas àqueles políticos que só aparecem na altura das eleições.

“O mandato tem quatro anos e os políticos aparecem só tipo 'aves de rapina' na altura dos votos. Os políticos têm de andar sempre no meio do povo, não é só quando há votos”, observou.

Durante o congresso, o candidato destacou a “transparência” e a luta contra a corrupção da moção de estratégia, designada por “A Semente”, hoje apresentada no Porto, aos cerca de 30 subscritores presentes.

“É por isso que estamos aqui [no coreto do jardim de São Lázaro, no Porto], à luz do dia, às claras. Os políticos têm de fazer política às claras. O povo está farto da escuridão na política e é por isso que estamos aqui, porque as luz do sol é boa para todos. O sol quando chega, chega para todos. E também chega aos políticos. E os políticos que usem a claridade, porque é preciso a claridade. A clareza, a transparência”, defendeu.