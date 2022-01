“Hoje, dia 26 de janeiro, de manhã, Hugo Carvalho realizou o seu controlo com autoteste e acusou positivo à infeção por SARS-CoV-2, tendo o cabeça de lista do PSD ido fazer, de imediato, um teste antigénio que comprovou o resultado positivo”, referiu a fonte.

Segundo o comunicado enviado à agência Lusa, “toda a restante estrutura de campanha do PSD, no círculo eleitoral, teve também imediatamente instruções para que todas as pessoas realizassem teste”.

Hugo Carvalho “tem realizado, diariamente, desde o início do período de campanha às Eleições Legislativas 2022, autotestes regulares, uma das várias medidas de prevenção que a campanha tem adotado”.

Carvalho “já votou antecipadamente, em mobilidade, no passado domingo” e “cumprirá o período de isolamento, conforme as normas da Direção-Geral de Saúde” (DGS).

“Numa situação a que temos aprendido a adaptar-nos nos últimos dois anos, a partir de hoje participará por videoconferência nas ações de campanha já previstas ou que se venham a realizar à distância”.

A direção distrital da campanha disse à agência Lusa que “o trabalho no terreno vai continuar, com os elementos que se encontram negativos”, e “haverá um reforço maior na campanha digital e nas redes sociais”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas para domingo na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade, que teve apenas votos a favor do PS e a abstenção do PAN.

Esta é a 17.ª vez que os portugueses são chamados a votar em legislativas em democracia, contando com as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975.

De acordo com as listas afixadas no Tribunal de Viseu, que a agência Lusa consultou, os 17 partidos que concorrem pelo círculo eleitoral, por ordem do boletim de voto, são: Chega, CDS-PP, Livre, PTP, Volt Portugal, PS, PSD, E, PAN, R.I.R., ADN, PCP-PEV, MAS, BE, IL, MPT e Nós, Cidadãos!.