“A Comissão Política mandatou, deu todo o apoio ao secretário-geral do PS para que possa constituir um Governo com capacidade política para aproveitar bem, na plenitude, os recursos disponíveis com que o país pode contar para vencer os muitos obstáculos que se têm imposto ao desenvolvimento económico e social”, disse o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

No final de uma reunião da Comissão Política do PS, que decorreu na sede do partido, em Lisboa, José Luís Carneiro disse que há uma “disponibilidade que é absoluta do secretário-geral para ouvir os partidos que querem contribuir” para as soluções para o país.

O secretário-geral adjunto do PS disse que o resultado das eleições legislativas de 30 de janeiro demonstram que houve um “reconhecimento da competência e da capacidade política” do secretário-geral socialista, António Costa.

Por isso, prosseguiu José Luís Carneiro, o também primeiro-ministro tem agora a “responsabilidade” de conseguir “enfrentar os desafios mais emergentes”.