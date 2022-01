Estas posições foram transmitidas por António Costa no final de uma arruada na baixa de Coimbra, tendo ao seu lado a cabeça de lista socialista por este círculo eleitoral, a ministra Marta Temido.

Perante centenas de apoiantes, o líder socialista dramatizou, dizendo que no próximo domingo “está em causa um conjunto de escolhas decisivas para o país”.

“Quando votarmos pelo PS, vamos votar pelos idosos que têm direito a uma Segurança Social forte e ao aumento extraordinário das pensões, que estava no Orçamento [para 2022] e que vai ser pago quando o Orçamento for aprovado”, declarou.

Neste mesmo tom, António Costa prosseguiu a sua intervenção com referências aos salários.

“Vamos votar pelos trabalhadores que têm salário mínimo nacional e que querem que o salário mínimo nacional continue a subir. Vamos votar pelos trabalhadores que têm salário médio e que tem de aumentar. Vamos votar por todos os trabalhadores que têm direito a uma agenda de trabalho digna, sem precariedade, com salário justo e com boa conciliação entre as vidas profissional e familiar”, disse.

Na cidade dos estudantes, para a juventude, António Costa advogou que o voto no PS se destina “à redução das propinas e à existência de bolsas para a frequências dos mestrados”.

Depois, falou na intenção do PS de baixar o IRS para a classe média, para as famílias com filhos e para os jovens nos primeiros cinco anos de atividade.

“Com o PS, fica garantido um Serviço Nacional de Saúde [SNS] público, universal e sempre, sempre, sempre tendencialmente gratuito”, completou.

Antes, Marta Temido já tinha feito uma intervenção na mesma linha.

“Não podemos correr o risco de deitar o SNS borda fora, porque é isso que está em causa”, declarou, antes de atacar o PSD.

“Saibamos ler nas entrelinhas. É claro: Quando se diz [no programa do PSD] que se quer substituir o SNS por um sistema nacional de saúde, ninguém fica a saber porquê. Quando se diz que as taxas moderadoras são uma questão técnica, pretende-se esconder que essa questão técnica toca no bolso dos portugueses”, sustentou.

Depois, Marta Temido invocou a obra política do fundador do PS e criador do SNS, António Arnaut.

“Quem é de Coimbra e viu o doutor António Arnaut defender o SNS, não esquece o património que temos na saúde pública. O SNS tem muito para melhorar, mas o SNS esteve lá nos piores dias, naqueles dias em que as ambulâncias faziam fila e não havia sítio para deitar doentes. Dias em que todos tínhamos o coração cheio de aflição”, disse.

No próximo domingo, segundo a “número um” da lista do PS por Coimbra, “está em causa uma escolha entre dois modelos diferentes”.

“Estamos do lado dos que precisam mais, dos que querem combater a pobreza, que querem emprego mais digno e melhores condições salariais. Valorizamos o Estado, porque o Estado é um guarda-chuva social para os piores momentos”, acrescentou.