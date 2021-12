A lista de deputados foi aprovada no domingo por 72% dos votos (54 a favor, 19 contra, um branco e um nulo), informou hoje a Federação Distrital do PS de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Uma primeira proposta tinha sido chumbada na madrugada de sábado, disse à agência Lusa um ex-dirigente do PS, que explicou que a contestação não visava a ministra da Saúde, que já tinha sido a cabeça de lista por aquele círculo eleitoral em 2019, mas antes pelos nomes propostos pela distrital para a terceira, quarta e quinta posições (lugares considerados elegíveis).

No entanto, a proposta agora aprovada pouco difere da chumbada na noite de sexta-feira para sábado, sendo a mudança na quinta posição, em que era proposto o presidente da concelhia de Coimbra e antigo vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Cidade.

Em número cinco, está agora o antigo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que não se candidatou nas últimas autárquicas por ter atingido o limite máximo de mandatos à frente do município.

Para além de Marta Temido, a lista tem como ‘número dois’ o vice-presidente da bancada do PS Pedro Coimbra e os deputados Tiago Estêvão Martins e Raquel Ferreira, em terceiro e quarto lugar, respetivamente.

Na nota de imprensa, o líder da distrital do PS, Nuno Moita, realça que está “otimista no resultado das legislativas já que o PS de Coimbra está unido, motivado e empenhado em trabalhar para desenvolver as melhores soluções para a região e para o país”.

Na nota, o presidente da distrital explica ainda que decidiu não fazer parte da proposta das listas por ter sido recentemente reeleito como presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova.

A lista de efetivos conta ainda com Ricardo Lino, Isabel Cruz, José Dias e Albertina Jorge.

Como suplentes, surgem Miguel Pinheiro, José Mário Gama, Elisabete da Conceição Rita, Maria Marmé e João Gouveia.

A anterior lista tinha sido rejeita com 37 votos a favor e 41 contra.