A habitação surge como prioridade no programa eleitoral, disse, com uma proposta para “tentar alcançar 10% de habitação pública no contexto nacional” e outra para “promover o acesso dos cidadãos à habitação nos centros urbanos, através da reabilitação de imóveis devolutos para fins de arrendamento acessível.

A criação do “balcão da habitação”, o apoio público às “cooperativas habitacionais e à autoconstrução” são outras medidas previstas no programa, adiantou Carlos Teixeira.

“Nós sabemos que representamos uma esquerda socialmente consciente mas muito convicta na relação que tem de ter com a Europa e na necessidade de articular os diferentes combates, as alterações climáticas, os problemas sociais, o problema das migrações e refugiados e sentimos que no parlamento português não existe ainda um grupo parlamentar com esse perfil”, declarou.

Quanto a metas eleitorais, Carlos Teixeira considerou que seria “uma vitória histórica” a eleição de Joacine Katar Moreira, natural da Guiné-Bissau, licenciada em História Moderna e Contemporânea, porque representaria para “os jovens em especial um sinal de que em Portugal é possível, independentemente da cor e da etnia” aceder aos mais altos cargos e participar de forma plena na sociedade, disse.

Os programas eleitorais do Livre bem como as listas de candidatos têm de ser aprovadas em congresso, como preveem as normas internas do partido.

Nas legislativas de 2015, o Livre obteve 0,73% dos votos (39.340).